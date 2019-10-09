Мекис: первые болиды 2021 года будут более «грубыми» из-за цейтнота

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис считает, что поздняя публикация регламента может негативно сказаться на болидах 2021 года.



«Мы могли бы наверстать упущенное время практически во всём, но результат будет более грубым. В нашем случае важно получить правильный регламент, даже если это произойдёт чуть позже. Если что-то будет отложено на следующие сезоны, то так даже лучше, чем если мы получим регламент рано, но он нас не устроит», — приводит слова Лорана Мекиса Autosport.



Ранее сообщалось, что новый регламент будет опубликован в конце октября. Таким образом, у команд останется 16 месяцев на подготовку абсолютно новых болидов.

В 2021 году Формулу-1 ждут большие перемены как в техническом, так, вероятно, и в спортивном регламенте.