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Воробьёв — вице-чемпион Кубка мира по ралли-рейдам в категории Т3

Воробьёв — вице-чемпион Кубка мира по ралли-рейдам в категории Т3
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Победителем Ралли Марокко в категории Т3 и обладателем Кубка мира 2019 года в этом зачёте стал пилот из Бразилии Рейналдо Варела. Финишировавший в Марокко на седьмой позиции экипаж Фёдора Воробьёва и Кирилла Шубина занял вторую строчку в классификации по результатам четырёх этапов и завоевал вице-чемпионское звание.

«Завершилась финальная гонка сезона-2019 в ралли-рейдах. Мы стали серебряными призёрами в категории Т3. Это был мой первый год участия в мировом первенстве, дважды у нас были подиумы: в Катаре и в Абу-Даби. Весь год нашим основным соперником был опытный бразилец Варела, он выиграл титул, и мы поздравляем его. Надеемся, в будущем ещё не раз пересечёмся с ним на рейдовых трассах», — прокомментировал свой результат Воробьёв.

Кубок мира по ралли-рейдам. Категория Т3
1. Рейналдо Варела – 93 очка
2. Фёдор Воробьёв – 51 очко
3. Хосе-Луис Пенья – 32 очка.

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