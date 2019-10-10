Доросинский: уровень организации Ралли Марокко низкий, много ошибок в роудбуке

Российский гонщик Александр Доросинский подвёл итоги Ралли Марокко, на котором занял третье место в категории Т3. Доросинский остался крайне недоволен организацией гонки.



«Для нас Ралли Марокко было как казино: всю дорогу думаешь, сломается ли машина и когда пробьёшь колесо. Только один раз у нас получилось сохранить машину на этой убойной трассе. В финальный день до старта у нас взорвались два привода, один успели поменять, а второй — нет. И я не понимаю, зачем делают спецучастки, где 160 километров камней. Организация гонки, с моей точки зрения, очень низкая. Было очень много ошибок в дорожной книге. Для машин класса Т3 это опасно, потому как багги просто не выдерживают таких нагрузок. Я доволен своей командой Sport Racing Technologies, они работали слаженно и быстро», — рассказал Доросинский.