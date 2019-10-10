Руководитель «Према» рассказал, что помогло Шварцману завоевать титул

Глава команды Формулы-3 «Према» Рене Росен поделился мыслями о пилоте Роберте Шварцмане, который в 2019 году стал первым в истории чемпионом реформированной серии Ф-3. По его словам, россиянин заматерел и научился выстраивать полноценные отношения в коллективе.

«Он заматерел. На старте сезона он думал лишь о победах и ни о чём другом. Для него главным был результат. Но в конце концов не всё заключается в одном лишь результате. Нужно выстраивать отношения, приобретать уверенность и интегрироваться в команду. Когда ты обладаешь этими способностями, результат приходит. Когда у тебя есть доверие к инженерам, механикам и всем, кто тебя окружает, всё становится гораздо легче.

После его выступления в Сочи сказал ему, что он проделал блестящую работу. На старте минувшего сезона мы ожидали от него немного большего. Мы провели долгую беседу с ним после гонки на «Нюрбургринге», и с тех пор он практически не покидал подиума.

2019 год он начал так, как закончил 2018-й, и выжимал из болида максимум. Он был невероятен на протяжении всего чемпионата. Иногда он мог бы выступать и лучше, но это тоже часть сезона», — приводит слова Росена официальный сайт Формулы-3.