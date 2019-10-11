В «Торо Россо» объяснили, почему у Квята и Гасли были разные тактики

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс рассказал, как для команды прошли две пятничные тренировки Гран-при Японии.



«Было здорово приветствовать Наоки-сан в команде и дать ему возможность управлять STR14 в первой практике. Он использовал машину Пьера и проделал для команды потрясающе хорошую работу. С первого же круга можно было сказать, что он вошёл в ритм, после чего он прибавлял с каждым кругом. Перейдя на мягкие шины на второй попытке, он добился ожидаемой прибавки, установив конкурентоспособное время. Очевидно, что он хорошо знает трассу, но всё равно это была впечатляющая сессия для его первого выезда на машине Ф-1!



Главной задачей Даниила в первой практике было провести аэродинамические испытания, включая использование гребней в начале сессии. В целом в плане баланса существовала недостаточная поворачиваемость. Даже после изменений в механике и аэродинамике мы не смогли добиться хорошего баланса, что отражалось во времени на круге — особенно на первом секторе. Мы могли видеть, какие типы задних антикрыльев использовали другие команды, что приводило к различной конкурентоспособности от сектора к сектору. Нужно было проанализировать это первой второй практикой.



Мы внесли ряд изменений в обе машины с целью улучшить поведение передней части, ведь недостаточная поворачиваемость на этой трассе сильно вредит. Даниил использовал четыре новых комплекта шин в начале сессии, быстро их сменяя и уточняя баланс между попытками. В итоге он был доволен машиной. Что же до Пьера, то с учётом пропущенной первой практики он предпочёл использовать в начале сессии два новых комплекта, сохранив два „софта“ на конец — после того, как он проехал больше кругов и обрёл уверенность в машине. Мы знали, что его подход рискованный, так как был вероятен трафик, но в итоге мы смогли найти хорошую позицию на трассе и он сумел выжать из неё максимум.



Внесённые изменения улучшили работу передней части машины и общую скорость, что было позитивно. Но мы надеялись на чуть более высокую скорость машины, чем показали сегодня. Это были последние заезды перед квалификацией, так что нам предстоит серьёзный анализ при подготовке машин к раннему старту в воскресенье!» — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».