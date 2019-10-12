Мантуров допустил возможность производства болидов Формулы-1 в России
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает, что в перспективе болиды Формулы-1 могут производиться в России после появления в этих гонках команды из РФ.
«Болид — достаточно высокотехнологичное и очень сложное технологическое решение. Думаю, скорее всего, мы должны говорить о появлении команды в первую очередь, а потом уже, на втором этапе или третьем, — появление в том числе своих технологических, производственных возможностей, которые будут обеспечивать разработку и производство», — приводит слова Дениса Мантурова РИА «Новости».
Ранее предполагалось скорое появление в серии российской команды. Ранее под российской лицензией в Формуле-1 выступали команды «Мидлэнд» и «Маруся».
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