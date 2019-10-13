В ФИА объяснили, почему Феттель не был наказан за фальстарт
Пресс-служба ФИА опубликовала разъяснение в связи с инцидентом, произошедшим на старте Гран-при Японии Формулы-1. Стартовавший с поула пилот «Феррари» Себастьян Феттель, начал движение на мгновение раньше, чем погасли огни. Болид немца дёрнулся и снова остановился и лишь затем набрал ход. Формально это можно было посчитать фальстартом и оштрафовать Себастьяна.
Но датчики, определяющие ситуации с фальстартами, не зафиксировали такового, потому в ФИА и не стали наказывать Феттеля.
Напомним, в итоге Феттель провалил старт и сразу упустил лидерство, уступив первое место Валттери Боттасу. В итоге финн завоевал победу, Себастьян Феттель финишировал на втором месте, а третье место досталось Льюису Хэмилтону.
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