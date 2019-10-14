Марко: в Сузуке Албон очень плохо стартовал

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал выступление Александера Албона и Макса Ферстаппена на Гран-при Японии.
«Макс должен был финишировать вторым после Боттаса, если бы не авария. У нас точно был бы подиум. На этой трассе слишком сложно обгонять. И мы это увидели на примере борьбы Феттеля и Хэмилтона.
Алекс очень хорошо провёл квалификацию, особенно учитывая, что впервые выступал на Сузуке. Он проехал оптимальный круг. Ему нужно прибавить в скорости в гонке. Он тратит слишком много времени, чтобы вкатиться. В Японии Албон очень плохо стартовал и потерял позиции», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.
Напомним, что Ферстаппен сошёл на Гран-при Японии из-за контакта на первом круге с Шарлем Леклером, а Албон финишировал на четвёртом месте.
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