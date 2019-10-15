Хэмилтон разочарован, что люди продолжают есть мясо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, известный не только успехами в Формуле-1, но и пропагандой вегетарианства, выразил разочарование тем фактом, что человечество, по его мнению, делает слишком мало, чтобы спасти планету.

«Привет всем. Надеюсь, вы наслаждаетесь днём. Сейчас я опечален мыслями о том, куда катится наш мир. С учётом того как мы используем ресурсы, исчезновение человечества становится всё ближе. Мир сошёл с ума. Мировым лидерам либо не хватает образования, либо им плевать на то, что их окружает. Фермерские хозяйства стали наибольшим загрязняющим элементом.

Я расстроен, что многие, даже близкие друзья, игнорируют происходящее каждый день. Образование — ключ ко всему. Много лет нас учили, что поедание мяса это хорошо, но нам врали столетиями. Честно говоря, ощущение, что у меня опускаются руки. Почему я должен беспокоиться, когда людям в мире всё равно? Мне нужно собраться с мыслями. Спасибо всем, кому чертовски плевать на мир", — написал британец на своей странице в «Инстаграме» в сторис.