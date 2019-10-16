Р. Шумахер: если «Рено» признают виновными, это будет катастрофа

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер полагает, что, если обвинения «Рейсинг Пойнт» в адрес «Рено» окажутся правдой, это станет катастрофой для французской команды.



«За регулировку баланса тормозов отвечают пилоты. Но, если это происходит автоматически, то у вас будет большое преимущество в каждом повороте. Электронное управление может сделать всё намного лучше и быстрее, чем пилот вручную.

Обвинения в адрес «Рено» должны быть обоснованными. Есть неписанное правило, вы не обвиняете другую команду в чем-то подобном, если не уверены на 100%.

Если в «Рейсинг Пойнт» правы, это будет катастрофа для «Рено». Это уже не первый раз, когда они привлекают внимание подобными вещами.

ФИА загружена мелкими разбирательствами, но это серьёзное дело. Они должны полностью всё проверить, потому что это может обернуться крахом для «Рено», — приводит слова Шумахера Sports Mole.