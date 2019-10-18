Риккардо: не жалею о переходе в «Рено», «Ред Булл» не прибавил

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо уверяет, что он по-прежнему не жалеет о прекращении сотрудничества с «Ред Булл». По его словам, за минувший год австрийская команда не добилась существенного прогресса.
«Я не жалею о переходе в „Рено“. Пытался представить, что я выступаю в „Ред Булл“ в нынешнем сезоне, не думаю, что мои результаты сильно бы отличались от тех, что были в минувшем сезоне. Мне не кажется, что я бы прогрессировал. Макс выиграл пару гонок, но „Ред Булл“ нисколько не прибавил в сравнении с тем временем, когда я выступал за них.
Возможно, я бы завоевал несколько подиумов, но я делал это и раньше, и это не то, чего я хочу от Формулы-1. Зная потенциал «Ред Булл», не чувствовал бы себя удовлетворённым. Да, я был бы выше в общем зачёте, но всё же я был бы гораздо более разочарованным. В нынешнем сезоне научился пилотировать в тех условиях, когда мне некомфортно за рулём болида, я стал лучше как пилот», — цитирует Риккардо GPFans.
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