Мик Шумахер рассказал, почему в прошлом выступал под фамилией матери
Пилот Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал, почему в прошлом он выступал под фамилией матери.
«Перед тем как я перешёл в формульные серии, я всегда использовал либо фамилию матери, либо прозвище Младший. Это помогало избегать лишнего хайпа и давало время на развитие. С переходом в формульные серии пришло время рассмотреть возможность выступлений под настоящей фамилией.
Пилотировал ли я более свободно, выступая под фамилией мамы? Я бы не стал так говорить. Это помогало мне сохранить приватность и дало возможность узнать свой темп. В этом была польза», — приводит слова Шумахера-младшего GPblog.
Сезон-2019 стал дебютным для Шумахера-младшего в Формуле-2.
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