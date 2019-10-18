Мик Шумахер рассказал, почему в прошлом выступал под фамилией матери

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал, почему в прошлом он выступал под фамилией матери.

«Перед тем как я перешёл в формульные серии, я всегда использовал либо фамилию матери, либо прозвище Младший. Это помогало избегать лишнего хайпа и давало время на развитие. С переходом в формульные серии пришло время рассмотреть возможность выступлений под настоящей фамилией.

Пилотировал ли я более свободно, выступая под фамилией мамы? Я бы не стал так говорить. Это помогало мне сохранить приватность и дало возможность узнать свой темп. В этом была польза», — приводит слова Шумахера-младшего GPblog.

Сезон-2019 стал дебютным для Шумахера-младшего в Формуле-2.