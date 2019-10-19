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Гонщик MotoGP слетел с мотоцикла, но смог избежать падения и вернуться на байк

Гонщик MotoGP слетел с мотоцикла, но смог избежать падения и вернуться на байк
Авто / Мотогонки 0

Испанский гонщик класса Moto2 Алекс Маркес во время одного из заездов перед Гран-при Японии на трассе Мотеги слетел с мотоцикла, но прямо на ходу смог вернуться обратно. В Сети его действия уже назвали спасением века.

На выходе из поворота мотоцикл Маркеса подбросило. Гонщик едва не совершил кульбит. Однако Алекс не отпустил руль и смог удержать свой мотоцикл. Он проехал несколько десятков метров, держась за ручки управления. В это время его ноги скользили по земле.

Видео доступно на официальной странице MotoGP в «Твиттере».

Напомним, Марк Маркес, представляющий Repsol Honda Team, выиграл квалификацию на трассе Мотеги в классе MotoGP. Второе место досталось Франко Морбиделли из Petronas Yamaha SRT, третьим стал его партнёр по команде Алекс Ринс.

Маркес выиграл квалификацию MotoGP в Японии, Росси — 10-й
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