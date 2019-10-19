Мик Шумахер: чувствую, что готов к Формуле-1

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сказал, что уже сейчас чувствует себя готовым к выступлениям в Формуле-1.
«Конечно, думаю об этом. Это моя мечта. Формула-1 — то место, где хочу выступать и жить своей жизнью. Чувствую себя готовым.
Конечно, в Формуле-2 большинство парней готовы сказать, что они готовы. Очевидно, что тут вы много узнаете о шинах и прочих вещах, которые вам помогут в Ф-1. Но это вовсе не значит, что, перейдя в высший класс, у вас автоматически всё получится. В Формуле-1 есть много разных вещей, которые влияют на вашу позицию.
Возможно, имеет смысл остаться ещё на один год в Формуле-2 и хорошо поработать. Но если появится шанс, я им воспользуюсь. Формула-1 — тот спорт, который сам выбирает тебя, а не куда ты можешь просто прийти. Если ждать, то всегда есть риск оказаться пилотом без машины. Прямо сейчас я думаю о Ф-2, но мечтаю о Формуле-1», — приводит слова Мика Шумахера GPBlog.
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