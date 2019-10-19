Ферстаппен намекнул, что ему не хватает в напарниках Риккардо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намекнул, что ему не хватает такого напарника по команде как Даниэль Риккардо. По словам голландца ему нужен партнёр, который оказывал бы на него давление и заставлял прогрессировать.
«Хотел бы себе в напарники пилота, который бы давил на меня и подталкивал покорять новые высоты. Думаю, идеальная ситуация была с Даниэлем Риккардо. Когда присоединился к команде, у него уже был опыт. Я мог у него учиться и прибавлять. В какой-то момент для него всё стало не так просто, потому что мы постоянно вели плотную борьбу.
В конце концов, такое соперничество важно и для команды. Всегда хочется иметь в команде такого человека, который работает с настройками в том же направлении, что и ты. При таких условиях машина развивается быстрее.
Что касается Албона, то он становится лучше. Но это его первый год в чемпионате, и нельзя ожидать, что с точки зрения обратной связи сразу же всё будет складываться идеально. Но как бы то ни было, пока что всё нормально", — приводит слова голландца Motorsport.
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