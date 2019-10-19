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Ферстаппен намекнул, что ему не хватает в напарниках Риккардо

Ферстаппен намекнул, что ему не хватает в напарниках Риккардо
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен намекнул, что ему не хватает такого напарника по команде как Даниэль Риккардо. По словам голландца ему нужен партнёр, который оказывал бы на него давление и заставлял прогрессировать.

«Хотел бы себе в напарники пилота, который бы давил на меня и подталкивал покорять новые высоты. Думаю, идеальная ситуация была с Даниэлем Риккардо. Когда присоединился к команде, у него уже был опыт. Я мог у него учиться и прибавлять. В какой-то момент для него всё стало не так просто, потому что мы постоянно вели плотную борьбу.

В конце концов, такое соперничество важно и для команды. Всегда хочется иметь в команде такого человека, который работает с настройками в том же направлении, что и ты. При таких условиях машина развивается быстрее.

Что касается Албона, то он становится лучше. Но это его первый год в чемпионате, и нельзя ожидать, что с точки зрения обратной связи сразу же всё будет складываться идеально. Но как бы то ни было, пока что всё нормально", — приводит слова голландца Motorsport.

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