Риккардо: с ресурсами «Рено» наш болид мог быть бы и лучше
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо ожидает, что в 2020 году болид команды претерпит серьёзные изменения. По словам австралийца, на сегодняшний день уровень машины не соответствует тем возможностям, которыми обладает Энстоун.
«Определённо, нам нужно что-то большее. На данный момент у нас хороший болид, но он не на том уровне, на котором мог бы быть. С нашими ресурсами он мог бы быть и лучше. Думаю, что если в 2020 году мы просто немного поработаем над нынешней машиной, этого будет недостаточно. Ожидаю, что в следующем сезоне у нас будет другой болид с иной философией.
Возможно, это немного рискованно, но если не рисковать, прогресс будет небольшим, а это не то, чего мы хотим. Так что думаю, нас ждут изменения", — приводит слова Риккардо Racer.
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