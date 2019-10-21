Верляйн готов рассмотреть приглашение в Формулу-1 от «Кампоса» в 2021 году

Бывший гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн заявил, что он готов рассмотреть возможность возвращения в Формулу-1 с новой командой в 2021 году. Ранее в прессе появилась информация о возможном создании команды в Монако под руководством Адриана Кампоса.



«Разумеется, я знаком с Адрианом Кампосом, долгое время он был частью Mahindra. Я знаком и с ребятами из Монако, которые занимаются моим менеджментом. Не знаю, что будет в 2021 году, посмотрим. Я открыт для предложений, очевидно, что я был бы рад воспользоваться полученной возможностью.



Пока я не думаю о сезоне-2021. Мы даже не начали сезон 2020 года. В настоящий момент я сосредоточен на этом. Дальше посмотрим. Я доволен выступлениями в Формуле-Е.



У меня было два хороших года в Формуле-1, это был интересный опыт. Но это нельзя сравнить с чувством победы в гонке. Восьмое место в Испании в 2017 году или 10-е в Австрии 2016 года не дало мне тех же эмоций, как победы в гонках. Так что нужно верно расставить приоритеты», — приводит слова Паскаля Верляйна Autosport.