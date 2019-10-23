Бывший инженер Росси намекнул, что Валентино пора заканчивать карьеру

Джереми Бёрджесс, бывший гоночный инженер семикратного чемпиона мира по мотогонкам Валентино Росси, оценил выступления бывшего подопечного в сезоне-2019.
Последний титул 40-летнего Росси датирован сезоном-2009. С тех пор итальянец трижды становился вторым в общем зачёте и дважды — третьим. В 2019 году Валентино не выиграл ни одной гонки и за три этапа до конца сезона обосновался на седьмом месте в личном зачёте.
«Возможно, он слишком долго выступает в чемпионате. Поводом для опасений, и мне печально говорить об этом, стало то, что он финиширует на тех позициях, на которых квалифицируется.
Мы никогда не волновались насчёт того, что Валентино квалифицировался, скажем, на 10-м месте. Мы знали, что в гонке он способен отыграть много позиций и попасть на подиум, хотя бы побороться за него», — приводит слова Бёрджесса Autosport.
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