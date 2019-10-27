Васильев потерял шанс выиграть КМ по бахам из-за поломки машины

Российский экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова занял третье место по итогам сезона-2019 Кубка мира по бахам. На заключительном этапе, Бахе Порталегри, россияне столкнулись с механическими проблемами и потеряли шанс выиграть сезон.



В субботу участников ждали два финальных спецучастка. На первом победу одержал аргентинец Орландо Терранова, чем укрепил свои позиции в генеральной классификации. Отставший от него на полторы минуты Якуб Пшигонски финишировал третьим. Итоговый разрыв между двумя пилотам на «МИНИ» составил почти четыре минуты. А вот Васильев и Жильцов именно здесь выбыли из борьбы за Кубок мира. Из-за проблем с карданным валом россияне вынуждены были завершить спецучасток на тросе напарника по команде Мигеля Барбозы, который из-за серьёзной ошибки в навигации потерял первое место.



Экипаж Васильева решил продолжить гонку и вышел на старт четвёртого спецучастка. Однако механические проблемы преследовали россиян и на нём. Орландо Терранова завершил спецучасток на четвёртой позиции. У него не обошлось без приключений: как и в Иордании, за 20 километров до финиша португалец проколол колесо. Это могло помешать Терранове выиграть Кубок мира, но Якуб Пшигонски в свою очередь тоже пробил колесо и повредил колёсный диск. Таким образом, Терранова сохранил победу на гонке и впервые стал обладателем Кубка мира по бахам.



«Было жалко, когда Куба получил прокол, потому что он был несколько демотивирован после этого. Получив прокол, думаешь, это конец борьбе, но это никогда не конец до последней секунды. И вы видели, что даже Владимир Васильев после проблем на третьем спецучастке все равно поехал, потому что, если вдруг что-то случится с соперниками, он получит какие-то очки. Вот что нужно делать — нужно сражаться до последней минуты. Но Куба хорошо проехал сезон. Он в двух гонках приехал первым. Так что это лучший Кубок мира по бахам в моей карьере. В течение года позиции Владимира, Орли и Кубы менялись постоянно: то один выходил вперед, то другой. Это было интересно зрителям, намного лучше, чем когда кто-то один едет первым от начала и до конца», — подвёл итоги сезона руководитель команды X-Raid Свен Квандт.