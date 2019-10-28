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Хюлькенберг: Даниил толкнул меня — для разворота многого не потребовалось

Хюлькенберг: Даниил толкнул меня — для разворота многого не потребовалось
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал десятый результат в гонке Гран-при Мексики. В последнем повороте на последнем круге болид Хюлькенберга развернуло после контакта с Даниилом Квятом, за что россиянин позднее был оштрафован.

«Определённо, мы хотели сегодня большего, так что разочаровывает набрать лишь одно очко. Возможно, мы слишком стремились пораньше совершить пит-стоп. На заключительных стадиях гонки у меня были некоторые проблемы с машиной, я пытался войти в ритм. Про инцидент в финальном повороте можно сказать не так много. Мы ехали девятыми, у меня не было сцепления. Даниил толкнул меня — для разворота многого не потребовалось. Досадно, что это стоило нам дополнительного очка», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

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