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Абитебуль: Риккардо боролся с Пересом чисто, а Квят с Нико — гораздо грязнее

Абитебуль: Риккардо боролся с Пересом чисто, а Квят с Нико — гораздо грязнее
Авто / Формула-1 0

Глава «Рено» Сириль Абитебуль остался не очень доволен поступком россиянина Даниила Квята на последнем круге гонки, когда пилот «Торо Россо» в финальном повороте выбил с трассы Нико Хюлькенберга в борьбе за девятое место.

«Всё могло бы сложиться чуть лучше. Но если Даниэль чисто боролся с Пересом, то Квят действовал гораздо грязнее против Нико и помог Гасли. Это гонки, но я предпочитаю, чтобы мы концентрировались на самих себе. Пилоты проделали выдающуюся работу, выжав максимум из имевшихся в квалификации условий, а затем заставили шины долго работать в гонке. Но мы должны избавиться от всего, что не позволяет раскрыть потенциал или обеспечивает лёгкие возможности для наших суровых конкурентов на трассе и за её пределами», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

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