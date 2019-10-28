Абитебуль: Риккардо боролся с Пересом чисто, а Квят с Нико — гораздо грязнее

Глава «Рено» Сириль Абитебуль остался не очень доволен поступком россиянина Даниила Квята на последнем круге гонки, когда пилот «Торо Россо» в финальном повороте выбил с трассы Нико Хюлькенберга в борьбе за девятое место.



«Всё могло бы сложиться чуть лучше. Но если Даниэль чисто боролся с Пересом, то Квят действовал гораздо грязнее против Нико и помог Гасли. Это гонки, но я предпочитаю, чтобы мы концентрировались на самих себе. Пилоты проделали выдающуюся работу, выжав максимум из имевшихся в квалификации условий, а затем заставили шины долго работать в гонке. Но мы должны избавиться от всего, что не позволяет раскрыть потенциал или обеспечивает лёгкие возможности для наших суровых конкурентов на трассе и за её пределами», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».