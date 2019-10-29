На «Сочи Автодроме» возобновляются гоночные и экскурсионные программы
«Росгонки» возобновили продажу гоночных и экскурсионных программ «Сочи Автодрома» после Гран-при России.
С 30 октября по трассе Формулы-1 вновь можно будет промчаться в режиме мастер-класса и гоночного такси, стать участником экскурсионного тура на Mercedes-AMG и многих других программ, которые позволят гостям трека ощутить яркие эмоции и испытать захватывающее чувство скорости и азарта.
В составе впечатляющего автопарка «Сочи Автодрома» появился Mercedes-AMG GT R, который в этом году является автомобилем безопасности в ходе этапов Формулы-1.
С 5 ноября будет доступна обучающая программа Mercedes-AMG Experience. 9 и 10 ноября автомобилисты смогут принять участие в трек-днях, протестировав трассу на собственных машинах.
Читайте также
- 29 октября 2019
-
17:52
-
17:43
-
16:30
-
15:10
-
14:04
-
13:10
-
12:10
-
11:10
-
10:05
-
09:03
-
00:53
- 28 октября 2019
-
23:49
-
22:45
-
21:53
-
21:09
-
20:14
-
19:45
-
18:56
-
18:30
-
18:01
-
16:40
-
15:52
-
15:16
-
15:02
-
14:16
-
13:30
-
12:29
-
12:18
-
11:38
-
10:43
-
09:32
-
09:30
-
09:03
-
02:29
-
02:22
Партнерский контент