На «Сочи Автодроме» возобновляются гоночные и экскурсионные программы

«Росгонки» возобновили продажу гоночных и экскурсионных программ «Сочи Автодрома» после Гран-при России.​​



С 30 октября по трассе Формулы-1 вновь можно будет промчаться в режиме мастер-класса и гоночного такси, стать участником экскурсионного тура на Mercedes-AMG и многих других программ, которые позволят гостям трека ощутить яркие эмоции и испытать захватывающее чувство скорости и азарта.



В составе впечатляющего автопарка «Сочи Автодрома» появился Mercedes-AMG GT R, который в этом году является автомобилем безопасности в ходе этапов Формулы-1.



С 5 ноября будет доступна обучающая программа Mercedes-AMG Experience. 9 и 10 ноября автомобилисты смогут принять участие в трек-днях, протестировав трассу на собственных машинах.