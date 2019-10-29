Риккардо не считает запрет тормозной системы серьёзной потерей для «Рено»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо не рассматривает запрет использования тормозной системы корректировки баланса как существенную потерю для болида команды. Напомним, она была снята с машин французской команды после Гран-при Японии, за её использование оба спортсмена были исключены из протокола гонки на «Сузуке».

«Это то, чем я пользовался в минувшем году. Да, пилоты это делают. Бортовые камеры «Мерседеса» показывают, что они это делают по 20 раз за круг. Если кто-то хочет, он делает это в каждом повороте. Но я не прибегал к использованию системы более чем в половине гонок. Я регулирую всё педалью тормоза, и если чувствую, что передние колёса блокируются, просто снижаю давление. Так что не считаю, что запрет системы стал для нас большой потерей. Я вообще не считаю это потерей. Это просто означает, что в некоторых случаях мне нужно будет думать немного больше», — приводит слова австралийца RaceFans.