Сегодня, 31 октября, руководство Формулы-1 опубликовало новый спортивный и технический регламент, который вступит в силу с 2021 года. Революционные изменения коснулись практически всех аспектов, и это серьёзно скажется на технических возможностях машин и на их скорости. Так, ожидается, что болиды 2021 года будут медленнее нынешних на 3–3,5 секунды на круге.

«Ожидаем, что машины будут медленнее на 3–3,5 секунды на круге. Однако не думаем, что это станет ключевым моментом в плане зрелищности. Главная цель — гонка. Мы не фокусируемся на скорости. Сейчас невозможно точно предсказать, какой будет прижимная сила по сравнению с нынешними болидами», — сказал технический директор ФИА Николас Томбасис.