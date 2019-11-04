Албон признан гонщиком дня на Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Александер Албон по итогам зрительского голосования был признан лучшим гонщиком на Гран-при США, сообщает пресс-служба Формулы-1 на своей официальной странице в «Твиттере». Таиландец начал гонку с шестой стартовой позиции, но откатился назад после столкновения с пилотом «Макларена» Карлосом Сайнсом в первом повороте. Албону пришлось сразу совершить пит-стоп, а в общей сложности он три раза посещал боксы. Тем не менее Александеру удалось прорваться на пятую позицию.



На подиум Гран-при США Формулы-1 поднялись финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, его коллега по команде британец Льюис Хэмилтон и представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 можно в твиттер-аккаунте чемпионата мира.