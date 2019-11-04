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Хорнер считает, что сезон-2020 может стать самым захватывающим за последние годы

Хорнер считает, что сезон-2020 может стать самым захватывающим за последние годы
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что сезон 2020 года должен стать самым захватывающим за последние годы.

«Сейчас мы все заняты двумя видами болидов из-за нового регламента. Я считаю, что стоило сначала ввести ограничение бюджетов и тогда команды могли бы потратить гораздо меньше ещё на стадии создания машины.

2020 год? Макс видит и чувствует прогресс. Мы делаем успехи как с шасси, так и с двигателем. Всё, что мы узнали в нынешнем сезоне, мы сможем использовать в болиде следующего года, поскольку регламент останется прежним. Иронично, что у нас может стать самый захватывающий сезон за последние годы с борьбой трёх команд, а после этого нас ждёт изменение регламента», — приводит слова Кристиана Хорнера De Telegraaf.

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