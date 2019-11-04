Хорнер считает, что сезон-2020 может стать самым захватывающим за последние годы

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что сезон 2020 года должен стать самым захватывающим за последние годы.



«Сейчас мы все заняты двумя видами болидов из-за нового регламента. Я считаю, что стоило сначала ввести ограничение бюджетов и тогда команды могли бы потратить гораздо меньше ещё на стадии создания машины.



2020 год? Макс видит и чувствует прогресс. Мы делаем успехи как с шасси, так и с двигателем. Всё, что мы узнали в нынешнем сезоне, мы сможем использовать в болиде следующего года, поскольку регламент останется прежним. Иронично, что у нас может стать самый захватывающий сезон за последние годы с борьбой трёх команд, а после этого нас ждёт изменение регламента», — приводит слова Кристиана Хорнера De Telegraaf.