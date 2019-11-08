Экс-руководитель «Заубера» Кальтенборн может возглавить футбольный клуб

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Заубер» Мониша Кальтенборн может возглавить футбольный клуб «Рапид» из Вены (Австрия). Мониша входит в число кандидатов на данную должность, сообщает Speedweek.

Помимо Кальтенборн на эту должность претендует Мартин Брукнер. Теперь решение о кандидатуре главы футбольного клуба будет принято на совете директоров «Рапида», который состоится 25 ноября.

При этом Кальтенборн, проживающая в пригороде Цюриха, не планирует переезжать в Вену. Она призналась, что с детства интересуется футболом и даже болеет за «Рапид». Она напомнила, что в Формуле-1 у «Заубера» были связи с футбольным клубом. В 2012 году логотипы лондонского «Челси» появлялись на болидах швейцарской команды.