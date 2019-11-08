Экс-руководитель «Заубера» Кальтенборн может возглавить футбольный клуб
Бывший руководитель команды Формулы-1 «Заубер» Мониша Кальтенборн может возглавить футбольный клуб «Рапид» из Вены (Австрия). Мониша входит в число кандидатов на данную должность, сообщает Speedweek.
Помимо Кальтенборн на эту должность претендует Мартин Брукнер. Теперь решение о кандидатуре главы футбольного клуба будет принято на совете директоров «Рапида», который состоится 25 ноября.
При этом Кальтенборн, проживающая в пригороде Цюриха, не планирует переезжать в Вену. Она призналась, что с детства интересуется футболом и даже болеет за «Рапид». Она напомнила, что в Формуле-1 у «Заубера» были связи с футбольным клубом. В 2012 году логотипы лондонского «Челси» появлялись на болидах швейцарской команды.
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