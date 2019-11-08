Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь
Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.
«Когда мне было 30 лет, я очень хотела лошадь. Михаэль знал это. Тогда он взял меня с собой в Абу-Даби, и мы выбрали мне скакуна. На десятилетие нашей годовщины, в 2005 году, он подарил мне ранчо. Никогда не забуду, кому я этим обязана и буду благодарна мужу. Однажды он сказал мне, что наша дочь будет лучше работать с лошадьми. Тогда я возмутилась и сказала, что это я целыми днями провожу с лошадьми. Но он предугадал её способности», — приводит слова Коринны Daily Mail.
Дочь четы Шумахеров, Джинна, завоевала уже несколько титулов в конном спорте.
- 8 ноября 2019
-
22:10
-
20:13
-
19:37
-
18:55
-
17:51
-
16:12
-
15:41
-
14:39
-
13:28
-
12:17
-
11:16
-
10:17
-
09:00
-
01:12
-
00:52
- 7 ноября 2019
-
23:57
-
21:59
-
20:55
-
20:17
-
18:51
-
18:12
-
16:35
-
16:12
-
15:19
-
15:05
-
14:13
-
13:20
-
12:12
-
11:07
-
10:10
-
10:07
-
09:11
-
00:20
- 6 ноября 2019
-
23:46
-
22:42
Партнерский контент