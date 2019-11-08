Окон рассказал, чем ему помог год без гонок Формулы-1

Французский пилот Эстебан Окон, проведший 2019 год в статусе резервного пилота «Мерседес», рассказал, что ему удалось с пользой провести год без гонок. По словам Окона в нынешнем сезоне он приобрёл бесценный опыт в новом для себя статусе.

«В этом году я многое узнал в «Мерседесе». Я увидел совершенно другую сторону процесса, то, что пилот обычно не замечает. Опыт, который я получил в течение года, безусловно пойдёт на пользу в дальнейшей карьере. Я многому научился у членов команды.

Что касается моих целей на будущее, то они по-прежнему неизменны. Я хочу стать чемпионом мира. Если бы я не ставил такую задачу, то проще было бы оставаться дома. Как пилот, я мечтаю о высших достижениях», — приводит слова Окона GPblog.

В 2020 году Эстебан будет выступать в составе «Рено», где заменит Нико Хюлькенберга.