Ирвайн считает, что «Феррари» нужно принести Феттеля в жертву Леклеру

Бывший гонщик «Феррари» Эдди Ирвайн считает, что итальянская команда должна полностью сосредоточиться на работе с Шарлем Леклером, сделав его пилотом номер один в коллективе.



«Думаю, «Феррари» нужно сосредоточиться на Шарле Леклере. В этом сезоне Феттеля не принесли в жертву, потому что он четырёхкратный чемпион мира, поэтому они потеряли несколько побед. Главная трудность для Бинотто в том, что Феттель может помешать Леклеру выиграть титул. В то же время Боттас так с Хэмилтоном сделать не сможет.



Думаю, Леклер — единственный, кто может выступать на уровне Хэмилтона. В противостоянии Феттель в пух и прах проигрывает Льюису. Если посмотрите, что Леклер сделал с Хэмилтоном в Италии, то поймёте, что это было за гранью правил, но так идеально, что судьи решили не выносить наказания. Я бы хотел видеть их борьбу чаще», — приводит слова Эдди Ирвайна F1i.