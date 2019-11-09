Алонсо впервые попал на подиум в ралли-рейдах, Жильцов выиграл с новым пилотом

Сегодня состоялся финальный спецучасток гонки Al-Ula Neom Rally 2019. Перед ним разрыв между лидерами ралли-рейда Ясиром Сейданом на MINI и Язидом Аль-Раджи на Toyota составлял всего одну минуту и 14 секунд. Экипаж Аль-Раджи и Константина Жильцова в середине спецучастка пробил колесо. За десять километров до финиша взорвалось ещё одно колесо, но экипаж решил доехать до финиша на одном диске. Это решение оказалось верным: у экипажа Сейдана тоже возникли проблемы, в итоге Ясир проиграл три с половиной минуты.



Фернандо Алонсо впервые поднялся на подиум в ралли-рейдах. Испанский дуэт Алонсо и Марка Комы отстал от Сейдана на две минуты и восемь секунд. Хамад Аль-Харби и Игорь Чудайкин преодолели финальный спецучасток без проблем, финишировали пятыми и заняли пятое место в своей категории NUTV. Получивший травму спины Ахмед Аль-Шегави проехать спецучасток не мог, так как имелся риск получения еще большей травмы. Экипаж Аль-Шегави и Алексея Кузьмича взял старт, финиш и поставил машину в закрытый парк, получив за это пенализацию. Но в итоговом протоколе экипаж занял девятое место в категории Т1 и получил очки в копилку в чемпионата Саудовской Аравии по ралли-рейдам.



«Несмотря ни на что, мы сделали это! Сегодня был просто наисложнейший день! После финиша стали менять колесо — не работает гидронога с моей стороны, невозможно поднять машину! Выехали на асфальт, нашли бетонную трубу, сбросили морду с асфальта вниз, поменяли колесо и гнали, чтобы успеть поставить машину в закрытый парк. По дороге у нас взорвалось заднее колесо! Финишировали прям впритык! Тем не менее я очень доволен результатом, была очень интересная и острая борьба. Надеюсь, что я вернусь в Саудовскую Аравию ещё не раз, в том числе чтобы принять участие в других этапах чемпионата, а дальше — «Дакар». В планах участие на «Дакаре» с командой Overdrive Racing с пилотом Язидом Аль-Раджи.



Хотелось бы также поздравить с первым подиумом Фернандо Алонсо. Он приятный парень, с ним интересно общаться. Он хорошо понимает автоспорт и знает, как, когда и что нужно делать, как готовиться утром, как поддерживать своих сокомандников. Фернандо — молодец, реально прогрессирует на глазах, и его третье место на этой гонке абсолютно заслуженное, он стремился к этому. Ехал быстро, аккуратно, ничего не ломая. Человек реально втянулся, и я думаю, что он скоро займет достойное место в топах на «Дакаре», — подвёл итоги гонки Константин Жильцов.