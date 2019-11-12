Спонсором Ферстаппена стал интернет-магазин подержанных автомобилей

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заключил партнёрское соглашение с интернет-магазином подержанных автомобилей топ-уровня CarNext, сообщает официальный сайт голландского пилота. Сотрудничество сторон начнётся уже в 2020 году. Контракт рассчитан на несколько лет. Ферстаппен и CarNext будут работать на 23 европейских рынках, включая Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Голландию, Бельгию, Францию, Польшу и Турцию.

«Я в восторге от партнёрства с CarNext. Они предлагают людям новые возможности по приобретению авто, в компании не боятся нарушить традиционный статус-кво. Большинство вещей в наши дни мы покупаем в Интернете. Так почему же не делать то же самое с авто? Они здесь, чтобы побеждать», — сказал Ферстаппен.