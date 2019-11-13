Ферстаппен: я слишком честен и прямолинеен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, не захотел возвращаться к теме недавних обвинений в адрес «Феррари» с его стороны. Голландец отреагировал на падение мощности моторов «Скудерии», отметив, что итальянская команда «жульничала». Это вызвало скандал в паддоке и заставило Макса выражаться немного аккуратнее.
«Это чувствительная тема, к которой я не стану возвращаться. Я предпочитаю смотреть вперёд. Сейчас в моих мыслях только этап в Бразилии. Никто из нас не робот и все делают ошибки, тем более, когда находятся на пределе. Иногда допускать ошибки даже хорошо, ведь мы на них учимся. Наверное, я слишком честен и слишком прямолинеен», — приводит слова голландского пилота GPblog.
За два этапа до финиша чемпионата Ферстаппен занимает четвёртое место в общем зачёте.
- 13 ноября 2019
-
01:06
-
00:56
- 12 ноября 2019
-
23:44
-
21:59
-
20:58
-
19:32
-
18:51
-
17:36
-
16:27
-
15:40
-
15:14
-
14:51
-
14:30
-
14:17
-
13:53
-
13:51
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:07
-
11:26
-
11:09
-
10:04
-
09:01
-
00:38
- 11 ноября 2019
-
23:12
-
21:51
-
20:57
-
19:55
-
18:59
-
17:39
-
16:47
-
16:01