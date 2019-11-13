Ферстаппен: я слишком честен и прямолинеен

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, не захотел возвращаться к теме недавних обвинений в адрес «Феррари» с его стороны. Голландец отреагировал на падение мощности моторов «Скудерии», отметив, что итальянская команда «жульничала». Это вызвало скандал в паддоке и заставило Макса выражаться немного аккуратнее.

«Это чувствительная тема, к которой я не стану возвращаться. Я предпочитаю смотреть вперёд. Сейчас в моих мыслях только этап в Бразилии. Никто из нас не робот и все делают ошибки, тем более, когда находятся на пределе. Иногда допускать ошибки даже хорошо, ведь мы на них учимся. Наверное, я слишком честен и слишком прямолинеен», — приводит слова голландского пилота GPblog.

За два этапа до финиша чемпионата Ферстаппен занимает четвёртое место в общем зачёте.