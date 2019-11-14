Формула-1 примет решение о новых командах 4 декабря

Сальваторе Гандольфо, бизнес-партнёр руководителя команды Формулы-2 Адриана Кампоса, сообщил, что решение о том, принимать ли новые команды в Формулу-1 с 2021 года, будет принято руководством серии 4 декабря. Кампос хочет выставить свою команду в Формуле-1 после вступления в силу нового регламента.
«4 декабря Формула-1 должна принять решение касаемо новых команд. Мы поговорили с «Рено» и «Хондой», но пока все в ожидании новостей. Только после этого мы сможем принимать решение, есть ли в этом смысл.
После этого мне нужно будет найти ещё 20 млн, чтобы обеспечить бюджет в 100 млн. Тогда это было бы реалистично с точки зрения бизнеса. С бюджетом от 100 до 110 млн франков можно собрать быструю машину, что доказывает пример «Хааса», — приводит слова Сальваторе Гандольфо Blick.
- 14 ноября 2019
-
19:32
-
18:51
-
17:14
-
16:26
-
15:22
-
14:15
-
13:03
-
12:00
-
11:10
-
10:16
-
09:15
-
00:56
- 13 ноября 2019
-
23:58
-
22:53
-
21:59
-
21:01
-
19:53
-
18:31
-
17:37
-
16:33
-
15:05
-
14:28
-
13:19
-
12:12
-
11:06
-
10:12
-
09:02
-
01:06
-
00:56
- 12 ноября 2019
-
23:44
-
21:59
-
20:58
-
19:32
-
18:51
-
17:36