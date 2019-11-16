Албон рассказал об аварии и посетовал на отсутствие хоть одной чистой сессии

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бразилии, объяснив, что спровоцировало его аварию в ходе первой тренировки.

«День прошёл нормально. Первая тренировка была немного сложной. Очевидно, что авария — не идеальный сценарий. Я упустил момент и тормоза остыли, это случилось на худшей части трассы. Но ребята отлично поработали, подготовив болид к второй сессии. Во второй сессии я повредил комплект резины и на этом моя тренировка была закончена.

Полагаю, у нас нормальная скорость. Гоночный темп хорош, так что из тренировки можно извлечь позитив. Но мне сложно сказать, где я нахожусь, так как у меня не было ни одной чистой сессии. Трасса достаточно сложная, но мне весело и я получаю удовольствие. Мне нужно проехать побольше кругов. «Интерлагос» — трасса старой школы и тут необходимо выстраивать уверенность", — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».