Хорнер: заявления Ферстаппена о «Феррари» были искажены при переводе

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что комментарии Макса Ферстаппена о жульничестве со стороны «Феррари» были искажены при переводе с голландского языка.



«Я думаю, что комментарии Макса были искажены. Возможно, к тому времени, как цитаты были переведены с голландского на немецкий, а затем на английский язык, цитата была искажена.



В эти выходные могут появится и новые технические директивы. Команды постоянно задают вопросы техническому делегату, поскольку Формула-1 является конкурентным и сложным делом. Есть вопросы в том, что является справедливым толкованием правил с точки зрения того, что является законным, а что нет. Это происходит как со стороны шасси, так и со стороны двигателя», — приводит слова Кристиана Хорнера PlanetF1.