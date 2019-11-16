Хэмилтон — лучший на третьей тренировке Гран-при Бразилии, Квят — седьмой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам третьей свободной практики Гран-при Бразилии. Второй результат удалось показать гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Топ-3 замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмое время, в то время как его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Третья тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.08,320

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,026

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,291

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,344

5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,816

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,881

7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,095

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,142

9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,265

10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,268

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,299

12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,305

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,330

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,393

15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,441

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,478

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,675

18. Ромен Грожан («Хаас») — +1,992

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,523

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,885.