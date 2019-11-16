Хэмилтон — лучший на третьей тренировке Гран-при Бразилии, Квят — седьмой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам третьей свободной практики Гран-при Бразилии. Второй результат удалось показать гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Топ-3 замкнул Шарль Леклер на «Феррари».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмое время, в то время как его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Третья тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.08,320
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,026
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,291
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,344
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,816
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,881
7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,095
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,142
9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,265
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,268
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,299
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,305
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,330
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,393
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,441
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,478
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,675
18. Ромен Грожан («Хаас») — +1,992
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,523
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,885.
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