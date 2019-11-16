Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон — лучший на третьей тренировке Гран-при Бразилии, Квят — седьмой

Хэмилтон — лучший на третьей тренировке Гран-при Бразилии, Квят — седьмой
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам третьей свободной практики Гран-при Бразилии. Второй результат удалось показать гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Топ-3 замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмое время, в то время как его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Третья тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.08,320
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,026
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,291
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,344
5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,816
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,881
7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,095
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,142
9. Ландо Норрис («Макларен») — +1,265
10. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,268
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,299
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,305
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,330
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,393
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,441
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,478
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,675
18. Ромен Грожан («Хаас») — +1,992
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,523
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,885.

Формула-1 2019. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Свободная практика 3
16 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:08.320
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.026
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.291
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019