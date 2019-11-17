«Это полностью моя вина». Хэмилтон извинился перед Албоном

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон принёс извинения гонщику «Ред Булл» Александеру Албону за аварию в концовке гонки, которая стоила тайцу подиума.
«Макс провёл великолепную гонку, он был очень хорош в позиционной борьбе. Хочу извиниться перед Александером Албоном — это была полностью моя вина, притом что там было пространство. «Ред Булл» проделали великолепную работу, они превзошли нас в скорости на прямых, и мы не могли с ними состязаться. Я рисковал, но Макс оказался сильнее.
Мы делали всё возможное, не отставали от соперников в поворотах, но не думаю, что мы могли что-то сделать на прямых», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
Незадолго до финиша в борьбе за вторую позицию Хэмилтон столкнулся с Албоном, из-за чего Александер финишировал только 13-м. Льюис финишировал на третьей позиции, но его ждёт разбирательство из-за этого инцидента. В случае наказания место в тройке сильнейших на Гран-при Бразилии достанется пилоту «Макларена» Карлосу Сайнсу.
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