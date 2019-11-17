Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам зрительского голосования был признан лучшим гонщиком на Гран-при Бразилии, сообщает пресс-служба Формулы-1 на своей официальной странице в «Твиттере». Голландец начал гонку с поул-позиции и смог сохранить первую позицию и на финише, в том числе поучаствовав в борьбе с шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном на «Мерседесе» не только с тактической точки зрения, но и на трассе.
На подиум Гран-при Бразилии Формулы-1 поднялись Ферстаппен, пилот «Торо Россо» Пьер Гасли, для которого этот подиум стал первым в карьере, и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, однако его ещё ждёт разбирательство у стюардов из-за аварии с напарником Ферстаппена Александером Албоном.
Посмотреть сообщение пресс-службы Формулы-1 можно в твиттер-аккаунте чемпионата мира.
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