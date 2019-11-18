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Райкконен разочарован, что не прошёл Сайнса, хотя имел два хороших шанса

Райкконен разочарован, что не прошёл Сайнса, хотя имел два хороших шанса
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал свой четвёртый результат в гонке Гран-при Бразилии Формулы-1.

«Здорово наконец-то получить возможность отпраздновать лучший результат команды в сезоне. Это был позитивный день, мы наконец-то сумели добиться результата, на который так упорно работали. Мы ехали сами по себе большую часть гонки, но в конце остались в центре событий. Я разочарован, что мы не сумели пройти Сайнса в борьбе за позицию, которая в итоге оказалась подиумной. У нас была скорость, я дважды хорошо к нему подбирался, но не сумел опередить. Но ты всегда хочешь большего. В конечном счёте хорошо набрать большие очки обеими машинами», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

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