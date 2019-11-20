Окон присоединится к «Рено» 2 декабря и примет участие в тестах в Абу-Даби
Французский пилот Эстебан Окон присоединится к«Рено» 2 декабря, сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере». В заявлении сказано, что он примет участие в тестах Формулы-1 на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби, проведение которых намечено на 3 и 4 декабря.
Соответствующий твит можно увидеть на странице «Рено» в социальной сети.
Напомним, что Эстебан Окон пропускал нынешний сезон и 2019 год проработал в статусе резервиста «Мерседеса». В ходе чемпионата ему удалось договориться о подписании контракта с «Рено». Соглашение заставит его покинуть молодёжную программу «Мерседеса». В составе французской команды Эстебан заменит ветерана Формулы-1 Нико Хюлькенберга, который остался без контракта на 2020 год.
- 20 ноября 2019
-
18:39
-
17:54
-
16:26
-
15:06
-
14:09
-
13:11
-
12:11
-
11:13
-
10:01
-
09:00
-
00:56
- 19 ноября 2019
-
23:52
-
22:46
-
21:46
-
20:57
-
20:16
-
19:11
-
18:53
-
18:24
-
17:57
-
16:40
-
15:20
-
14:02
-
13:03
-
12:14
-
11:44
-
10:49
-
10:05
-
09:00
-
01:03
-
00:04
- 18 ноября 2019
-
22:51
-
22:04
-
20:53
-
19:15
Партнерский контент