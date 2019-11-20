Окон присоединится к «Рено» 2 декабря и примет участие в тестах в Абу-Даби

Французский пилот Эстебан Окон присоединится к«Рено» 2 декабря, сообщает пресс-служба команды на официальной странице в «Твиттере». В заявлении сказано, что он примет участие в тестах Формулы-1 на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби, проведение которых намечено на 3 и 4 декабря.

Соответствующий твит можно увидеть на странице «Рено» в социальной сети.

Напомним, что Эстебан Окон пропускал нынешний сезон и 2019 год проработал в статусе резервиста «Мерседеса». В ходе чемпионата ему удалось договориться о подписании контракта с «Рено». Соглашение заставит его покинуть молодёжную программу «Мерседеса». В составе французской команды Эстебан заменит ветерана Формулы-1 Нико Хюлькенберга, который остался без контракта на 2020 год.