Риккардо: не переживаю за Хюлькенберга

Пилот «Рено» Даниэль Рикккардо считает, что его нынешний напарник по команде Нико Хюлькенберг, который потеряет этот статус по завершении сезона-2019, не затеряется и за пределами Формулы-1. Напомним, немец не подписал контракт ни с одной из команд Ф-1 на 2020 год.
«Нико — отличный парень. У него, конечно же, ещё осталось время в спорте. Его умения позволяют ему выступать. Не переживаю за него, даже если он не вернётся в Формулу-1. Он умный парень, неплох в бизнесе, так что, если будет двигаться в другом направлении, с ним тоже всё будет нормально.
Я с ним хорошо ладил, и мне с ним легко работалось, он не поднимал лишнего шума. Мы питаем друг к другу уважение, и это помогало нам. Всё это сделало переход в «Рено» гораздо легче", — приводит слова австралийца официальный сайт Формулы-1.
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