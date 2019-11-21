Команда Формулы-1 провела пит-стоп в невесомости. Видео

Бригада технической поддержки команды Формулы-1 «Ред Булл», после того как механики коллектива побили рекорд продолжительности пит-стопа на Гран-при Бразилии, провела пит-стоп в невесомости. Пит-стоп провели на высоте почти 10 тыс. метров на борту самолёта Ил-76 МДК, где проводятся тренировки космонавтов в условиях искусственной невесомости.
С помощью специалистов государственной корпорации «Роскосмос» команда доставила гоночный автомобиль RB1 2005 года в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке. На протяжении недели 16 членов бригады прошли интенсивные курсы подготовки космонавтов, чтобы качественно выполнить многократные полёты в условиях невесомости на самолёте вместе с гоночным автомобилем Формулы-1 и съёмочной группой, состоящей из 10 человек.
Каждый полёт выполнялся по параболической траектории: сначала самолёт поднимался под углом в 45°, а затем пикировал в свободном падении по дуге вниз, создавая во время манёвра примерно 22 секунды невесомости перед следующим взлётом.
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