Квят: именно так и хотелось закончить год — великолепная гонка

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал финиш на девятом месте в гонке Гран-при Абу-Даби после старта с 13-й позиции.
«Это была отличная гонка, если честно. Именно так и хотелось закончить год — великолепная гонка. Отличная стратегия, отличная машина, темп на первом отрезке был великолепным, каждый круг для меня был как квалификационный. После пит-стопа я обогнал пару машин, хотя это было непросто, и в итоге прорвался на девятое место — хорошее окончание года.
Ещё на первом отрезке на “харде” команда сказала, что я справляюсь хорошо, так что я понимал, что у нас есть шансы на хороший результат. Продолжал атаковать, проводил очень стабильные круги — это оказалось главным. Думаю, что сегодня мы всё сделали правильно, максимально реализовали наш план. Старт на “харде” был непростым — это был риск, я потерял пару позиций, но остался в борьбе, и это окупилось.
Помогло ли мне отсутствие DRS на первых кругах? Не знаю, я застрял за Кими Райкконеном, но и позади был пилот, так что, возможно, помогло, возможно, наоборот — помешало. Но было странно, я такой: где моя DRS? Но в целом всё прошло хорошо», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
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