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Окон показал первое фото в униформе «Рено»

Окон показал первое фото в униформе «Рено»
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик Эстебан Окон, который с 2020 года станет боевым пилотом «Рено», опубликовал первую фотографию, на которой он облачён в фирменную футболку французской команды. Окон дебютирует в составе «Рено» уже завтра, 3 декабря, на постсезонных шинных тестах Формулы-1 в Абу-Даби. «Мерседес» досрочно освободил Окона от обязательств перед собой и позволил Эстебану принять участие в испытаниях.

Окон сменит в составе «Рено» немецкого гонщика Нико Хюлькенберга, который остался без места в Формуле-1 на сезон-2020. В 2019 году сезон пропустил сам Окон.

Посмотреть фотографию Окона можно в его твиттер-аккаунте.

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