У российских гонщиков коварно отсудили победу в немецкой гоночной серии

Российские пилоты Александр Акименков и Василий Селиванов лишены победы в классе V6 Production Cars немецкого кузовного чемпионата VLN. Акименков и Селиванов, выступавшие за команду Black Falcon в одном экипаже с Ронни Летмейтом, досрочно завоевали титул, однако по окончании финального этапа против них был подан технический протест, который в итоге был удовлетворён.



Подсчёт очков в зачёте чемпионата подразумевает суммирование семи лучших результатов из девяти этапов. Важный нюанс заключается в том, что в случае дисквалификации на одном из этапов этот результат не учитывается, и тогда в зачёт идут уже не семь, а шесть этапов. Именно этим пунктом воспользовались соперники из команды Mathol Racing.



Участники категории Production перед сезоном-2019 обратили внимание на недостаточную надёжность передних тормозов автомобилей Porsche, в суппортах которых использовались керамические поршни. Для повышения безопасности было необходимо заменить керамические поршни на стальные, о чём команды — участницы VLN и написали совместное письмо в технический департамент VLN. В ответ команды получили письмо от технического делегата VLN в V-классах Марио Эрмани с уведомлением главы департамента технологий VLN Фолькера Штрычека о том, что замена керамических деталей на стальные допускается лишь в том случае, если они совпадают по размерам. Все команды, включая конкурентов из Mathol Racing, произвели изменения, однако регламент чемпионата при этом изменён не был. Таким образом, формально использование стальных поршней было незаконно.



В последнюю минуту периода, отведённого для подачи протестов после финального этапа VLN, Mathol Racing подал тщательно подготовленную бумагу, в которой обращалось внимание на использование в автомобиле Porsche 911 №395 Black Falcon стальных тормозных поршней вместо стандартных керамических. Black Falcon уже физически не успел подать встречный протест на автомобиль Porsche Cayman #435 Mathol Racing за то же нарушение. Рассмотрение вопроса по использованию стальных поршней в автомобиле №395 состоялось 28 ноября.



«Мы надеялись, что немецкое правосудие подойдёт неформально к решению нашего вопроса, особенно с учётом имеющегося письма и поддержки других команд. Но мы ошиблись. 28 ноября было принято решение о дисквалификации нашего экипажа на финальном, девятом этапе чемпионата VLN, которое привело к пересчёту итоговых результатов. Таким образом мы были лишены титула в этом сезоне и сейчас обладаем вторым результатом в классе V6 Production Cars. Мы понимаем, что весь судебный процесс был направлен не на восстановление справедливости по результатам соревнования, а лишь на то, чтобы отобрать у нас титул», — гласит заявление российского экипажа.