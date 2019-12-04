Расселл — лучший по итогам второго дня тестов в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился второй день шинных тестов в Формуле-1. Лучшее время по его итогам показал пилот «Уильямса» Джордж Расселл, работавший в этой сессии с командой-обладателем Кубка конструкторов — «Мерседесом». Второй результат у Шарля Леклера из «Феррари», тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.
Формула-1. Шинные тесты. Абу-Даби. Второй день
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.37,204 (145 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.37,401 (103)
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт) — 1.37,999 (130)
4. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.38,166 (136)
5. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.38,729 (105)
6. Эстебан Окон («Рено») — 1.38,950 (128)
7. Александер Албон («Ред Булл») — 1.39,181 (127)
8. Пьетро Фиттипальди (»Хаас") — 1.39,682 (135)
9. Николас Латифи («Уильямс») — 1.39,811 (116)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.40,188 (95)
11. Рой Ниссани («Уильямс») — 1.43,892 (38).
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