Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Расселл — лучший по итогам второго дня тестов в Абу-Даби

Расселл — лучший по итогам второго дня тестов в Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

В Абу-Даби завершился второй день шинных тестов в Формуле-1. Лучшее время по его итогам показал пилот «Уильямса» Джордж Расселл, работавший в этой сессии с командой-обладателем Кубка конструкторов — «Мерседесом». Второй результат у Шарля Леклера из «Феррари», тройку замкнул гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Формула-1. Шинные тесты. Абу-Даби. Второй день

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.37,204 (145 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.37,401 (103)
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт) — 1.37,999 (130)
4. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.38,166 (136)
5. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.38,729 (105)
6. Эстебан Окон («Рено») — 1.38,950 (128)
7. Александер Албон («Ред Булл») — 1.39,181 (127)
8. Пьетро Фиттипальди (»Хаас") — 1.39,682 (135)
9. Николас Латифи («Уильямс») — 1.39,811 (116)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.40,188 (95)
11. Рой Ниссани («Уильямс») — 1.43,892 (38).

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019