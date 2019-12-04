Окон: мы с Ферстаппеном снова готовы бороться на трассе

Пилот «Рено» Эстебан Окон заявил, что между ним и Максом Ферстаппеном нет никаких проблем, несмотря на столкновение на Гран-при Бразилии в 2018 году и последовавшую потасовку.



«Я рад возможности вновь бороться на трассе со всеми пилотами. Мы с Максом были соперниками на протяжении всей карьеры, но случившееся на Гран-при Бразилии в прошлом году со стороны казалось серьёзным происшествием, хотя на самом деле всё было не так уж и серьёзно. Несмотря на произошедшее, мы с большим уважением относимся друг к другу. Мы перевернули эту страницу и готовы бороться друг с другом на трассе», — приводит слова Эстебана Окона GrandPrix247.



В следующем сезоне Эстебан Окон будет выступать в составе «Рено», заменив там Нико Хюлькенберга. Для Окона следующий сезон станет вторым в карьере и первым после года перерыва.