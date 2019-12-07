Риккардо с оптимизмом настроен на 2020 год

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее и уверен в прогрессе команды в 2020 году.



«Я не особо оратор. Да, мне нравится много говорить, но я бы не стал произносить фразу, что мы должны сделать лучше в следующем году, если бы не был уверен, что мы можем это. Не собираюсь просто делать им массаж и говорить то, что они хотят услышать.



Даже о себе знаю, что стану лучше. Так что мы в любом случае добьёмся прогресса. Наш аэроотдел понимает, что они выбрали не лучшую концепцию носовой части болида. Думаю, они уверены, что, пойдя другим путём, мы можем добиться большего. Но мы не смогли получить многого в 2019 году. У нас есть ресурсы и бюджет, чтобы добиться прогресса, так что я с оптимизмом смотрю в следующий сезон», — приводит слова Даниэля Риккардо Autosport.