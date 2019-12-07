Шварцман: получил огромное удовольствие от езды на моей новой тачке

Пилот программы SMP Racing и гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман подвёл итоги тестовых заездов в Формуле-2, которые на протяжении трёх дней проходили в Абу-Даби на автодроме «Яс-Марина». По словам россиянина, он получил удовольствие от пилотирования новой машины.

«Продуктивные три дня здесь, на трассе „Яс-Марина“. Получил огромное удовольствие от езды на моей новой тачке», — написал Шварцман на своей официальной странице в «Инстаграме».

В заключительный день тестов Формулы-2 в Абу-Даби Роберт Шварцман показал шестое время, опередив напарника по команде, Мика Шумахера, который закончил день на десятой позиции. Напомним, следующий сезон станет для Шварцмана дебютным в Формуле-2. В серию он придёт в статусе чемпиона Ф-3.